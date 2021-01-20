جاء ذلك فى تعقيب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على بيان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، والمستهدف فى المرحلة المقبل.
ورفض العبد ما حدث للغة العربية من تراجع فى العملية التعليمية، قائلا: "مش عارف سيبويه لو كان معانا كان هيعمل إيه؟".
وتسائل عضو مجلس النواب، عن عودة الهيبة للمعلمين، قائلاً: "متى يتحقق قول الشاعر: قم للمعلم ووفيه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولاً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دينية النواب تنتقد وضع اللغة العربية بالعملية التعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.