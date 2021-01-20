دينية النواب تنتقد وضع اللغة العربية بالعملية التعليمية

جدة - نرمين السيد - استنكر الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ما آل إليه حال اللغة العربية فى المنظومة التعليمية، قائلاً: "اللغة العربية ضاعت وأصبح اهتمامنا باللغات الأجنبية الأخرى".





جاء ذلك فى تعقيب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على بيان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، والمستهدف فى المرحلة المقبل.

ورفض العبد ما حدث للغة العربية من تراجع فى العملية التعليمية، قائلا: "مش عارف سيبويه لو كان معانا كان هيعمل إيه؟".

وتسائل عضو مجلس النواب، عن عودة الهيبة للمعلمين، قائلاً: "متى يتحقق قول الشاعر: قم للمعلم ووفيه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولاً".