فيديو.. مركز معلومات مجلس الوزراء يصدر نشرة بريدية إخبارية جديدة

كما تسلط النشرة البريدية الضوء على مجموعة من أبرز المؤشرات والتقارير الدولية باستخدام أحدث طرق العرض المصحوبة بتحليلات وافية ومدققة، والتى من شأنها توضيح الصورة كاملة وإيصال المعلومة للمواطنين والخبراء بسهولة ودقة، متضمنة أحدث استطلاعات الرأى المحلية والعالمية حول القضايا التى تشغل الرأى العام.
وتقدم النشرة إطلالة على آخر إصدارات المركز من كتب وتقارير ونشرات دورية، جنبا إلى جنب مع عروض مميزة لمجموعة من أبرز الكتب التى تهم المجتمع البحثى، وكذلك التقارير التى تتناول القضايا المثارة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولعل أبرز ما يميز النشرة البريدية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هى مشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين بمجموعة من الرؤى والتحليلات، إلى جانب استعراض لآخر مستجدات ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية من خلال "إنفوجرافيك وفيديوجرافيك".
وفى سياق متصل، تقدم النشرة البريدية أحدث تطورات الأسعار ولعل أبرزها نشرة يومية لأسعار السلع، وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وللتعرف على المزيد عن النشرة البريدية، يرجى مشاهدة الفيديو:
وللاشتراك فى النشرة البريدية، يرجى الدخول على موقع مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء وتسجيل الاشتراك فى النشرة البريدية عبر الرابط التالى:
https://www.idsc.gov.eg/IDSC/Default.aspx
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