جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ضمن مبادرة دكان الفرحة، لتسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج، ضمن أنشطة قوافل الصندوق التى وصلت المحافظة صباح اليوم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن «دكان الفرحة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.