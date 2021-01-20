طارق شوقى: 5 آلاف جنيه شهريا مرتب خريجى التعليم الفنى يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن هناك دراسة حاليا لمسألة التخصصات فى التعليم الفنى وإعادة النظر فيها، متسائلا: "هل نترك التخصصات القديمة فى حين أننا حاليا نتحدث عن ذكاء اصطناعى وصناعات أخرى مستحدثة؟".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج فضلا عن تدريب المعلمين، متابعا: فى ظل أزمة فيروس كورونا طلاب التعليم الفنى جلسوا فقط فى الأيام النظرية أما الأيام المخصصة للعمل فى المصانع، لم يجلسوا فى المنزل لاسيما وأنهم كانوا يتلقون مقابل لها.

وقال شوقى: "طلاب التعليم الفنى اللى هيتخرجوا يونيو المقبل سيبدأون بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا".