تطالب برفع سعر القصب لـ 1000 جنيه.. الفلاحين تحذر من تجاهل المزارعين

حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من تجاهل الفلاحين وخصوصا مزارعي محصول قصب السكر بعدد من محافظات الصعيد والوجه القبلي، مؤكدة أن هناك ظلمًا واقعًا على مزارعي قصب السكر فيما يخص سعر توريد طن القصب للحكومة، وهذا ما أكده أيضا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق بقوله : «نعلم جيدًا أن هناك ظلما وقع على مزارعي القصب قولًا واحدًا».

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين إن مزارعي القصب بدأوا في توريد محصولهم، ففى محافظة الأقصر بدأ المزارعون التوريد لمصانع السكر بأرمنت ومصنع قوص، اللذين يستقبلان إنتاج 60 ألف فدان من المحصول بالمحافظة، مع اتباع إجراءات احترازية للمزارعين، وسط مجموعة من المشكلات والأزمات التى تحاصر المزارعين من ارتفاعات كبيرة فى أسعار كافة المستلزمات الزراعية، التى ترهق كاهلهم لغلاء المعيشة.

وطالب الأمين العام للفلاحين برفع سعر طن توريد القصب لـ1000 جنيه، لمواجهة الزيادة فى تكاليف مستلزمات الزراعة ومواجهة أعباء المعيشة لافتًا إن نقابة الفلاحين طالبت الحكومة مرارا وتكرارا برفع سعر توريد الطن لـ1000 جنيه، دون جدوي وتجاهلت الامر تماما منتقدًا حالة الهدوء وعدم الاكتراث بمعاناة المزارعين فى ظل ارتفاع كافة المستلزمات الزراعية التى أرهقتهم وجعلتهم غير قادرين على مواجهة أعباء المعيشة، مؤكدًا أن المزارعين فى انتظار إقرار السعر الجديد فى هذه الفترة، مشيدا بالدور الوطنى للمزارعين الذين بدأوا فى توريد المحصول للمصانع.

من جانبه أوضح أبوالفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، ان الموسم الحالى للمحصول شهد العديد من المشكلات للمزارعين، ومنها نقص كميات الأسمدة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وكافة المستلزمات الخاصة بالزراعة، مطالبا الحكومة بأن تضع فى اعتبارها ارتفاع تكلفة إنتاج القصب، فى ظل ارتفاعات أسعار الوقود والنقل والعمال، وغيرها من الأمور التى تجعل المزارع خاسرا عند حساب التكلفة وطرحها من قيمة الإنتاج.

وأضاف نقيب الفلاحين أن هناك مطالب عدة لمزارعى قصب السكر فى الصعيد، من أهمها زيادة سعر الطن من 720 جنيها إلى 1000 جنيه هذا العام، وعدم تكرار معاناة الزراع، فى المطالبات بزيادة سعر طن القصب المورد مشيرًا إلى أن وجود 60 ألف فدان من زراعات القصب فى قرى الأقصر، يتم توريدها للمصانع وحدها، من بين 320 ألف فدان من زراعات القصب، التى تنتشر هذا العام فى المحافظات الموردة للمحصول لمصانع السكر

ولفت الي أن زراعة قصب السكر من الزراعات المعمرة، والتى تزيد أعمارها فى الإكثار لفترات بين 3 إلى 5 سنوات يتم الجنى خلال شهر يناير من كل عام لـ4 خلفات - جنيات، مؤكدا دور وزارة الزراعة فى توعية المزارعين بكيفية إنتاج محصول جيد ذى إنتاجية عالية.