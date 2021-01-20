السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر ملخصا تعريفيا عن رئيس الولايات المتحدة الجديد ونائبته

نشر حساب السفارة الأمريكية بالقاهرة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ملخص تعريفي حول الرئيس الأمريكي الجديد جوزيف آر بايدن جونيور، والذي يتولى منصبه اليوم الأربعاء بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال الحساب إن بايدن هو نائب رئيس سابق، ومشرّع للكونجرس لفترة طويلة، ومعروف بمد جسور التواصل السياسي بين الحزبين الرئيسيين.

كما نشر الحساب ملخصا تعريفيا أيضا عن نائبة الرئيس كامالا هاريس قائلا:" كامالا ديفي هاريس، نائبة رئيس أمريكا القادم! ستحطم العوائق عندما يتم تنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة في ٢٠ يناير. ستكون أول امرأة وأول شخص من أصول أفريقية وجامايكا وجنوب آسيوية تشغل هذا المنصب.