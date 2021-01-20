نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم من البرلمان: كثافة الفصول تبدأ من 42 طالبا وتصل إلى 80 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، إن كثافة الفصول تبدأ من 42 طالبا وتصل إلى 80 طالبا وأحيانا أكثر من ذلك في بعض المناطق، وأن هذا لا يجب استمراره.

وأكد وزير التعليم خلال إلقاء البيان، أن الفصول الذكية سريعة التجهيز، خاصة وأنها مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم انضمام 800 ألف طفل سنويا لمنظومة التعليم فالزيادة السكانية تسبب عملية ضغط كبيرة لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الحضانات.

كما قال الدكتور طارق شوقى، منذ قليل، إن مصر تبنت نظاما جديدا فى التعليم، لاسيما بعدما وجدت أن نظيره القديم يصعب إصلاحه، متابعا:"لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد".

وأوضح "شوفي" أن النظام الجديد يأتى انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشاكل العالم، لافتا أنه تم البدء فى بنك المعرفة، والذى يعد العمود الفقرى للتعليم، حيث يضم كما ضخما من المعارف، وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين، ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري، وليس مجموعة محددة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف بنفسه على الفكرة، ومنذ عام 2014 تم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى في 2018.

وأكد أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم، وذلك على عدة محاور رئيسية، لاسيما وإن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل في كيفية بناء نظام تعليمي جديد، منوها إلى أن أى تنفيذ لنظام تعليمى جديد يستغرق فى أى دولة 10سنوات.