جامعة حلوان تنظم محاضرات افتراضية لطلاب كلية الطب الجامعة الأوروبية بدولة جورجيا

أحمد جودة - القاهرة - نظم مكتب العلاقات الدولية سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة حلوان والجامعة الأوروبية بدولة جورجيا، وذلك في إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية بجامعة حلوان، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية.

وقد قام بإلقاء المحاضرات مجموعة من أساتذة كلية الطب بجامعة حلوان لطلاب كلية الطب بالجامعة الأوروبية، وتستمر هذه السلسلة حتى ٢٨ يناير ٢٠٢١.

وتتضمن سلسلة المحاضرات تدريس 5 محاضرات افتراضية، بدأتها الدكتورة داليا علي بعنوان “Molecular Basis of Cancer” ثم محاضرة أخرى بعنوان "The Future of Medicine" قدمتها دكتور هبة الله أحمد، وتتمثل المحاضرات القادمة فى محاضرة بعنوان "Deadly Diseases: Infectious Diseases" يقدمها الدكتور عمرو حافظ الفولي ومحاضرة أخرى بعنوان "Technology in Medicine" يقدمها الدكتور أحمد مدكور وأخيرا محاضرة بعنوان "Community Diseases" يقدمها الدكتور أحمد الغندور.

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن تقديم جامعة حلوان لمثل هذه المحاضرات يعد خطوة في سبيل توطيد العلاقات بين مصر والدول الأوروبية ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، كما تسعى الجامعة في المقام الأول إلى التقدم في إطار تنافسي يحقق لخريجها القدرة على النفاذ إلى أسواق العمل، إلي جانب بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية والبحثية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن سعي الجامعة في هذا المجال جاء نتيجة للتغيرات المتسارعة ولمواكبة رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أفضل النتائج في مجالي التعليم والبحث العلمي، بجانب تعزيز دور التعاون الدولي في دعم المسيرة التعليمية.

وقد وجهت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية الشكر والتقدير لكلية الطب بقيادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية والدكتور طارق سالم وكيل الكلية على التعاون المثمر، وكذلك الأستاذ الدكتور محمد القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمي ومدير مكتب التصنيف الدولي علي دوره الفعال في تنظيم المحاضرات وعلي نجاح التعاون مع الجامعة الأوروبية بجورجيا.