نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التأمينات" ترأس أول لقاء تنسيقي للتحالف الدولي بمجال البرمجيات للتحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بمندوبي شركات ميكروسوفت Hits، شركة Atos، وذلك لتنسيق العمل لتحقيق التحول الرقمي للهيئة ما ينعكس علي تطوير أداء الخدمات للمواطن المصري، في إطار التكليفات الرئاسية بضرورة تطوير أداء الخدمات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكد رئيس الهيئة، على أنه تم إستعراض الإطار العام لإدارة المشروع والأهداف المرجوة منه وكذلك رؤية التحول الرقمي والمتمثلة في الميكنة الكاملة للعمل بما يسمح للمواطن بالتقدم للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال كافة وسائل الإتصال الحديثة والتي توفر الوقت والجهد.

وخلال اللقاء استعرض عوض ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية لتجهيز البدء في التحول الرقمي حيث تم الإنتهاء من توصيف كافة إجراءات العمل التي تتعامل بها الهيئة وكذلك الدراسة الموضوعية والتوثيق وما وصل إليه الأرشيف الإلكتروني.

كما استعرضت شركة Atos التكليفات الصادرة إليها للتأكد من تطبيق المعايير القياسية واختيار كافة التطبيقات التي يتم تنفيذها لضمان جودة النظام من جانبها إستعرضت شركة Hits إسلوب بناء التطبيقات باستخدام إسلوب Micro Services وخبراتها الدولية في هذا المجال وأكدت شركة مايكروسوفت حرصها علي تنفيذ المشروع طبقًا لأعلي معايير الجودة العالمية

وأشار عوض أنه تم الدفع بمجموعات عمل من الدماء الشابة من العاملين المؤهلين بالهيئة للمشاركة في تنفيذ وإكتساب الخبرات لتشغيل وصيانة النظام الجديد وكذلك وضع خطة تأهيل وتدريب لباقي موظفي الهيئة العاملين بمجال الحاسب الآلي للوصول لاقصي درجة من الإحترافية الممكنة في التعامل مع الأنظمة والتحديات التكنولوجية الحديثة.

و في سياق متصل أشار رئيس الهيئة، إلي إحدي التجارب التي تبنتها الهيئة للوصول إلي تقديم الخدمات للمواطن بالوقت والسرعة المطلوبة والتي كانت بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حيث كانت من أكبر مدن المحافظات كثافة في عدد ملفات المعاشات ومعاناة من المشكلات التأمينية، حيث بدأت التجربة بفصل مقدمي الخدمة عن المواطنين وتخصيص أماكن لائقة لاستقبال الجمهور وبنفس الدورة المستندية الورقية كانت نتائج التجربة مبهرة مما دعا إلي تطويرها بميكنة دورة العمل من تسليم مستندات أداء الخدمة بما يمكن من وضع معايير قياس الاداء مشيرًا الي تعميم تلك التجربة تدريجيا بباقي المحافظات والبدء بمحافظتي القاهرة والدقهلية كمرحلة ثانية.