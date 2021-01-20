نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مسجلهاش باسمه" و"هتك عرضها".. قصة أب جرد طفلته الرضيعة بالشارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الغضب والحزن على مواقع التواصل الاجتماعى عقب انتشار مقطع فيديو لأب يجرد طفلته الرضيعة من ملابسها في الشارع، حتى أصبحت عارية تماما، مهددا بحرقها اذا قام أحد بإسعافها.

وترصد "الفجر" في السطور التالية تفاصيل الكاملة لواقعة تجرد الاب ملابس رضيعة في الشارع:

تفاصيل الواقعة:

شهدت محافطة الدقهلية أقسي مشاهد العنف، حيث تجرد الاب من انسانيته وأقدم علي تجريد طفلته رضيعة من ملابسها في الشارع، حتى أصبحت عارية تماما.

وقد أظهر الفيديو رجل يحاول اثنائه عن فعلته بينما يظهر صوت سيدة تقول (حرام عليك، دا طفلة) واستنكرت ما فعله قائلة (هو انت تقدر تقلع الجاكت بتاعك في البرد ده.. حرام عليك) ثم يظهر صوت سيدة أخرى في الفيديو وهي تقول (ياحبيبتي يا بنتي).

وقد حاولت السيدات والرجال استعطاف الاب لترك الطفلة لكنه أصر وترك الرضيعه تزحف عارية بالشارع وعندما اقدم الرجل لإنقاذها وإعطائها لسيدة لتغطيتها، هددهم بحرقها.

رواد سوشيال الميديا:

وسادت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعى عقب انتشار الفيديو، وقال أحد المتابعين «ده آب على خلاف مع مراته قلع بنته بشكل ده في عز البرد وكان عاوز يولع فيها والجيران منعته، الناس اللي هتقول ليه الرجالة مضربتوش بدل ما تصور هقوله لو كان اضرب ومتصورش كان راح عمل فيهم محضر وبقى هو الضحية»،

وأضاف آخر «حسبنا الله ونعم الوكيل هو الناس جرالها إيه، يا ناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في أسماء حسبنا الله ونعم الوكيل كمان مره»،

فيما طالبت إحدى المتابعات«ده المفروض يتجرد من هدومه ويتربط في عمود يفضل كده في عز البرد علشان يعرف ربنا منه لله وجع قلبنا وهو مافيش عنده قلب»

تحريات المباحث العامه:

تمكنت مباحث الدقهلية من القبض علي الأب الذي ظهر بفيديو وهو يجرد رضيعة من ملابسها بالشارع ويحدد بحرقها، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكدت المباحث أن الأب يدعى «رمضان. ح. ج»، 37 سنة ومقيم قرية «بانوب» التابعة لمركز نبروه وأنه على خلاف مع زوجته وأسرتها وخطف الطفل من الأم وحاول إحراقها لولا تدخل الجيران انتقاما منها.

اقوال والدة الرضيعة:

كشفت آمال بسيوني، والدة الطفلة الرضيعة التى قام والدها بخلع ملابسها في الشارع، أن هناك خلافات زوجية بينهما منذ 5 سنوات، وإنه دائم التعدى عليها، حيث تركت منزل الزوجية بعد أسبوع فقط من الزواج بسبب عدم قدرتها على العيش معه لأنه يتعاطى المخدرات، ودائم التعدي عليها بالضرب المبرح هي وأسرتها، حيث قام يوم الواقعة بالهجوم على منزل أسرتها والتعدى عليهم جميعًا.

وأوضحت أنه رفض تسجيل ابنتهما منذ ولادتها، حيث بلغ عمرها الآن عاما وأشهر، مدعيا أنها ليست ابنته، وتم تحرير محضر ضده من قبل بالسب والقذف، إلا أنه لم يتركها فى حالها هي أو أسرتها أو طفلته.

وأكدت أنه قام بأخذ الطفلة منها وقام بخلع ملابسها في الشارع فقامت بتصويره مستغيثه بالجيران، فيما طالبت وزارة الداخلية بحمايتهم منه وتسجيل الطفلة، حيث لا توجد لها شهادة مبلاد حتى الآن.

إجراء تحاليل DNA:

قالت آمال البسيوني، والدة الرضيعة ضحية تعذيب والدها بمحافظة الدقهلية، إن ابنتها غير مسجلة رسميا لدى الحكومة أى بدون شهادة ميلاد، وذلك بسبب رفض زوجها الاعتراف بالطفلة على أنها ابنته، مطالبة بضرورة إجراء تحليل DNA لإثبات نسب الطفلة له.

مجلس القومي للطفولة والأمومة:

فيما أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها، حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم كافة سبل الدعم للطفلة، وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تم إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة، حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة.

وأكدت سحر السنباطي أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها، كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.

مطالب بوقف بث الفيديو:

ناشدت سحر السنباطي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تداول هذا الفيديو، ووقف بثه، حرصا على حقوق وكرامة الطفلة.