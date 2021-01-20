استشهاد أمين شرطة أثناء تبادل النيران مع خارجين على القانون فى قنا

استشهد أمين شرطة، منذ قليل، أثناء إطلاق نيران على قوة أمنية للخارجين عن القانون بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد استشهاد أمين شرطة في حادثة إطلاق نيران على قوة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية اسمنت جنوب محافظة قنا.
وتبين من الفحص أن أمين شرطة يدعي "سيد حندقة"، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى قنا العام، بعد إصابته في حملة أمنية، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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