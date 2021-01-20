النيابة تحيل دعوى ضد شركة جوميا إيجيبت ومسئولين بها للمحاكمة بتهمة النصب

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، دعوى تتهم شركة "جوميا إيجبت" المتخصصة في التسوق والتجارة الإلكترونية، وكلاً من عبد الله محمد سعيد نديم، وحسن صفوت عبد الحليم، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، ورواية إسماعيل محمد عبد الله، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لاتهامهم بمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك، وخداع العملاء، وعدم التزامهم تجنب سلوك الخادع والنصب في سعر المنتج.

وأكدت أوراق القضية أن مسئولي شركة "جوميا إيجيبت" لم يلتزموا بقرار جهاز حماية المستهلك، بشأن تعديل أوضاعهم، وإزالة المخالفات، المتمثلة في النصب والخداع في القضية، وعدم ثبوتها تخليهم عنها خلال الفترة الزمنية المحددة لمجلس إدارته الشركة من قبل جهاز حماية المستهلك.

ووصل حجم تعاملات شركة جوميا إجيبت بالمعاملات الإلكترونية بالسوق المصرى، إلى 2 مليار دولار، بما فيها حجوزات الطيران والسفر وغيرها، وتستحوذ التجارة الإلكترونية منها على نحو مليار دولار فى السوق المصرى، أصبحت صاحبة المركز الأول في سوق التجارة الإلكترونية بمصر منذ الربع الثانى عام 2017.