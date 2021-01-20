نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة ومحافظ القاهرة يضعان غدا حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة بأفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدا الخميس، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة فى أفريقيا "عين القاهرة"، والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

وتعد عين القاهرة هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 متر ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.

ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية، وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة على ضفاف نهر النيل فى قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.