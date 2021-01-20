نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس تعليم البرلمان يطالب طارق شوقي بإعلان خطة امتحانات الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، من وزير التربية التعليم طارق شوقى، إن الجميع يعلم حجم الجهد المبذول من وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم، وما تم انجازه مشيرا إلى أنها عملية شاقة والجهد المطلوب لتطوير التعليم كبير حتي يصبح مثل الدول المتقدمة.

وطالب رئيس لجنة التعليم من الدكتور طارق شوقي، بإعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتي يقترب موعد الامتحانات لعدم إثارة القلق لدي الأسر ولمواجهة الشائعات قبل انتشارها.

وقال النائب: خلال مسيرتنا لتطوير التعليم سيتم مواجهة بعض الصعوبات والمشاكل، موجها الشكر للرئيس على اهتمامه بالمعلمين وزيادة رواتبهم، متابعا: أنقل لكم القلق عند أولياء الأمور فهناك 22 مليون طالب، وكل بيت فيه فرد يهمه أمر التعليم، ولكن أكثر المناطق سخونة هي الثانوية العامة لانها تحدد مصير الطالب.

وأضاف: أن هناك أسئلة كثيره تأتي إلينا عن شكل الامتحانات، متسائلا: ماذا لو تعطل التابلت؟، وكيفية مواجهة الغش؟، خاصة وأننا كتربويين مقتنعين برؤية وزارة التربية والتعليم، لكن وجودنا في المجلس أكبر فرصة لإجراء حوار مجتمعي لأكبر المشاكل التي تؤرق الأسر وهي الثانوية العامة.

وتعهد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتي يخرج القانون بشكل لا يشوبه أى شائبة.