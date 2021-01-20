رئيس الوزراء يهنىء الرئيس والشعب المصرى بعيد الشرطة الـ69

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.





كان رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

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