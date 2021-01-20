جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التربية والتعليم فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه يريد زيادة الرواتب، إلا أنها ليست من سلطاته، مجددا التأكيد على أن الأمر فى يد وزارة المالية.
وقال شوقى: "لا أملك إلا طلب الزيادة فى الموازنة والموافقة تكون من وزارة المالية والتخطيط ومجلس النواب"، موضحا أن نظام الاستقطاعات مطبق على الجهاز الإدارى كله وليس المعلمين فقط.
وحول المعلمين العاملين وفق الصناديق الخاصة، أكد الوزير أيضا أنها ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الأمر فى يد المحافظين.
وقال الدكتور طارق شوقى: "الناس دى مش شايفينها.. أنا معاهم فعلا ومتعاطف معهم، ولكن ليس لنا صلة بهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: أزمة حساب أساسى رواتب المعلمين تعود للمالية وليس لنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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