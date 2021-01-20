عاجل.. رئيس النواب يغلق باب المناقشة مع وزير التعليم

جدة - نرمين السيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إشكالية بسبب محاولة إغلاق باب المناقشة، بسبب اعتراض بعض الأعضاء على طلب أكثر من 30 نائبا غلق باب المناقشة.





وقرر جبالى، إغلاق باب المناقش وفقا لما تتيحه له اللائحة من ذلك، بالرغم من رفض الأعضاء خلال الجلسة العامة التى يحضرها وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى الأمر. وسمح جبالى، للمستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس للحديث، والذى أكد بدوره، أن أزمة طلب الكلمة ستظل مستمرة، مطالبا بضرورة مراعاة ظروف الجلسات. وأكد سعد الدين، منح الكلمة للجميع تباعا، مؤكدا أن لرئيس المجلس السلطة فى غلق باب المناقشة.

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