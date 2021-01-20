برلمانى يتهم التعليم بالقصور فى تطبيق خطتها على الأرض

جدة - نرمين السيد - ودعا قرقر فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة فى مستوى المعلمين، قائلا: "عندنا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب".

وأشار وحيد قرقر، إلى أن توفير التابلت فى العملية التعليمية "شىء جيد"، إلا أن هناك قرى لا يوجد بها إنترنت بخلاف صيانة التابلت وما تسبب فى إرهاق أولياء الأمور.

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة العجز الكبير فى المعلمين على مستوى مصر، قائلا: "وأذكر هناك دائرتى بلقاس وجمصة هناك العديد من المدارس بلا مدرسين، ولذلك أطالب اعتبار دائرتى مناطق نائية لتوفير المعلمين".

وشدد وحيد قرقر على أهمية فض الاشتباك بين وزارة التعليم والوزارات الأخرى، ومن بينها الأوقاف وكذلك أراضى التبرعات من الأهالى.

وطالب النائب بضرورة الكشف عن ما انتهت إليه مسابقة الـ120 ألف معلم، لاسيما وأن أكثر من 400 ألف تقدموا وتكبدوا الكثير دون فائدة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى الوقت الذى أعلنت فيه الوزارة أكثر من مرة أن هناك عجز فى عدد المعلمين.

وقال النائب وحيد قرقر: "نحلم فى أن تكون مصر رائدة فى مجال التعليم"، متسائلا: "هل نرى الآن دور ملموس لتحقيق هذا الحلم؟".