مقاطع مؤذية للنفس.. الإفتاء تهيب بعدم تداول فيديو تعذيب طفلة نبروه

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، تعليقا على الفيديو المتداول بمحاولة أب حرق رضيعته وتجريدها من ملابسها بمحافظة الدقهلية: "نهى الشرع عن عقوق الأولاد للوالدين فإنه نهى كذلك عن عقوق الوالدين للأولاد". وأهابت دار الإفتاء بجميع المصريين عدم نشر وترويج هذه الصور والمقاطع المؤذية للنفس الإنسانية. وشهدت محافظة الدقهلية على مدار الساعات القليلة الماضية جريمة بشعة تمثلت فى تجريد مواطن لرضيعة من ملابسها وتعذيبها فى البرد فى الشارع مهددا بحرقها، وسط حالة من الغضب والوجوم التى سيطرت على المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.

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