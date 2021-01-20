صور.. تفاصيل مشروع تطوير قرية «باب الأحرار» فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تأتى أعمال تطوير "باب الأحرار" بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها، ضمن حملات إزالة التعديات على بحيرة مريوط.

وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس بمنع أى امتداد عشوائى جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.

وثمن المحافظ دور روتارى مصر 2451 والمجتمع المدنى فى دعم مجهودات الدولة لرفع المعاناة عن البسطاء، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد الشريف، أن قرار رئيس الجمهورية بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة يضع على عاتقه هو وجميع المسؤولين ضرورة التعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية.

وأشار إلى أنه حصر احتياجات ومطالب أهالى قرية "باب الأحرار"، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع روتارى مصر، للبدء فى تنفيذ مشروع تطوير القرية.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير قرية "باب الأحرار" يشمل إعادة التأهيل الشامل وتجهيز 45 منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية، وإقامة عدد من المشروعات التنموية.

ولفت إلى أن المشروعات تشمل إنشاء 200 وصلة مياه شرب للقرية والقرى المجاورة، وتطوير الوحدة الصحية، وعمل قوافل طبية وتوفير أطراف صناعية، وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل، فضلا عن إنشاء فصول محو الأمية، ومركز للإبداع.

وأضاف المحافظ أنه سيجرى إقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دوارة، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توفير 50 مركبا للصيادين، وتوزيع 1500 بطانية و25 جهاز عروسة.

من جانبها، قالت جاكلين عازر، نائب المحافظ، إن هيئة الأمم المتحدة تنفذ مشروعا بالإسكندرية، لتطوير بعض المناطق، مشيرة إلى أنه سيجري تطوير منطقة الأحرار ضمن مشروع الهيئة، لتكون نموذجا حضاريا جديدا بجوار بحيرة مريوط.

حضر إطلاق المشروع أسامة الأحمر، محافظ المنطقة الروتارية 2451، وأحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ.