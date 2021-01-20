الوفد يختار محمد عبد العليم داود رئيسًا للهيئة البرلمانية

جدة - نرمين السيد - وعقدت الهيئة العليا اجتماعًا، منذ قليل، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وحضور فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب، وأعضاء الهيئة العليا.
وتنازل كل من النائبين محمد مدينة وشيرين طايل عن ترشحهمها لرئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس النواب؛ دعمًا للنائب الوفدى محمد عبد العليم داود، وبذلك أصبح هو المرشح الوحيد الذى فاز بالتزكية، وقد أجمع أعضاء الهيئة العليا بالموافقة على ذلك.
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