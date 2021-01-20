فيديو- زين نصار لـ أيمن عدلى: التعليم والهواية يحدث توازنا نفسيا لدى الشباب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقى، إن الأسرة لها تأثير كبير على حبه للموسيقى منذ الصغر، إذ أن والده أحمد حنفى نصار القوصى صاحب تفسير القرآن الكريم الذى نشر فى العلم كله عام 1969 وهو معروف باسم "تفسير القوصى" وكن يحب المقامات الموسيقية خصوصا فى قراءة القرآن الكريم.





وأضاف زين نصار، خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج "كنوز الوطن"، والذى يعرض عبر التليفزيون المصرى، أنه فى صغره تنقلت أسرته بين عدة مناطق للسكن ما بين منطقة الحسين والسيدة زينب ومنشية الصدر وشبرا، وهذا التنقل أتاح له فرصة التعرف على أنواع كثيرة من من الفنون من خلال المدارس التى التحق بها فى هذه المناطق. وأشار نصار إلى أن الأجيال الحالية تفتقد الأنشطة الفنية مثل الموسيقى والشعر وغيره من الفنون، لافتا إلى أن وجود التعليم مع الهواية نتج عنه توازن نفسى لدى جيله، وهو ما يفتقده طلاب وشباب اليوم فى دراستهم.

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