رغم طعنه بالقلب.. إنقاذ حياة شاب بمستشفى شبين الكوم التعليمي

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم، الأربعاء، عن إنجاز جديد يضاف إلى رصيد أبطالها من الأطقم الطبية، حيث تمكن فريق طبى بمستشفى شبين الكوم التعليمي من إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالقلب.
وصرح الأستاذ دكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية استقبل شابا مصابا بجرح طعني بالقلب أدى إلى توقف قلبه، وذلك على الرغم من عمل المستشفى كمستشفى للعزل واستقبال حالات كورونا على مدار الساعة، وفور تلقى الإشارة بالحادث، تم عمل كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تجهيز غرفة عمليات بالطوارئ فى زمن قياسي لتصبح جاهزة لاستقبال حالات جراحة قلب، وتم دخول المريض غرفة العمليات وتم عمل استكشاف للقلب ووقف النزيف وإنقاذ حياته.
وأضاف فوزى أن المستشفى شهد مؤخرًا أعمال تطوير غير مسبوقة، حيث يجرى حاليًا تجهيز مبنى المستشفى التخصصى الجديد، وهو مكون من 7 طوابق بطاقة 230 سريرا، ويتضمن أقساما للأشعة والتعقيم واستقبال طوارئ، وعيادات باطنة وأطفال وعظام، وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من الأقسام الطبية، وقد بلغت تكلفته التقديرية للمستشفى الجديد ما يقرب من 300 مليون جنيه.
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