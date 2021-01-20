المنتجين الزراعيين: انخفاض أسعار الذرة الصفراء عالميا.. ولا داعى لارتفاع أعلاف الدواجن

يتوقع خبراء الاقتصاد وشعبة الدواجن بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة بسبب التقلبات الجوية مما يزيد الفاقد منها وقلة المعروض فتزيد أسعارها ، إضافة إلي ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن .
أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، أن البورصة العالمية للذرة الصفراء انخفضت من 200 لـ 300 جنيه فى الطن ، والتى يتم منها استيراد وتصنيع أعلاف الدواجن، متسائلا :" ما سبب ارتفاع أسعار أغلاق الدواجن فى مصر خلال الفترة الراهنة ؟".
وأضاف " واصل" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج " ، أن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن لم يؤثر على المربي لأنه يرتبط السعر وقتها بالسوق المحلى سواء بالارتفاع أو الانخفاض ، موضحا أنه يتم استيراد أعلاف الدواجن من الخارج ، ولا يوجد أى داعى لارتفاعها حاليا .
وناشد " نقيب المنتجين الزراعيين " جميع مربي الدواجن بتدفئة أماكن تربية الدواجن لتجنب حدوث أى خسائر أو تلفيات بسبب التقلبات الجوية والصقيع فى الوقت الحالى .
والجدير بالذكر أن أسعار الأعلاف الداجنة ارتفعت إلى 8000 جنيه للطن الواحد مقابل 7600 جنيه فى غضون 9 أيام ، أى زاد 400 جنيه فى الطن الواحد .
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