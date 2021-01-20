وائل الإبراشى لـ نقيب الإعلاميين: أنا بصحة جيدة وأنتظر المسحة القادمة

تواصل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مع الإعلامى وائل الإبراشى منذ قليل، وأكد له أنه بصحة جيدة وفى انتظار عمل المسحة القادمة للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا.
وأكد نقيب الإعلاميين، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه تواصل هاتفيًا منذ قليل مع الإعلامى وائل الإبراشى، وأكد له أنه بصحة جيدة، ويتابع حاليًا الأخبار من خلال التليفزيون، وأبلغه أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه فى انتظار عمل المسحة القادمة، وهو فى تحسن مستمر.
فيما أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى، التى يمكث بها الإعلامى وائل الإبراشى، مؤكدا أن الحالة الصحية لـ"الإبراشى" في تحسن وتم إجراء لفحص الإيكو للقلب تحت إشراف الدكتور أحمد طمارة، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى أكد أن الأمور تسير في تحسن مستمر وأنه في طريقه للشفاء.
وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى، عبر موقع "فيس بوك"، الجمهور والمتابعين على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه في حالة استقرار وتستجيب للتحسن، كما طالبت بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة.
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