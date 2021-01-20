شبانة: اجتماع طارئ لمناقشة كافة سيناريوهات إجراء انتخابات نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون النقابة نص على أن الجمعية العمومية للصحفيين تقام في الجمعة الأولى من مارس، وحتى تكتمل الجمعية تحتاج لنحو ٥ آلاف عضو، وحال عدم اكتمالها تحتاج لـ٢٥٠٠ عضو.
وأضاف شبانة ، خلال لقائه بمحررى ملف نقابة الصحفيين، أن القانون ينص على إقامة الانتخابات داخل مبنى النقابة وفي موعد محدد، وخاطبنا مجلس الدولة لطلب رأي قسم الفتوى والتشريع بشأن قانونية إقامة الانتخابات، لكن مجلس الدولة طلب الرأي الفني من وزارة الصحة أولا قبل إبداء رأيه.
وتابع: بناء على رد مجلس الدولة ، سنعقد اجتماعا طارئا لمناقشة كافة سيناريوهات إقامة الانتخابات وما إذا كانت ستقام أو تؤجل، كما أن القانون ينص على إقامتها في الجمعة الأولى من مارس، وبالتالى سنبحث السيناريوهات المتاحة.
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