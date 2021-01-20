أحدث الأجهزة.. رفع كفاءة معامل الأغذية بميناء الإسكندرية

أكد د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الأغذية بميناء الإسكندرية وتزويدها بأحدث الاجهزة فى فحوص الاغذية والقدرة الاستعابية للمعمل مائة الف عينة سنويا بمعدل مائتان وخمسون عينة يوميا.

وصرح البيان أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال جميع الفحوصات الخاصة بالأغذية داخل الموانئ المصرية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية مع ضمان تقديم غذاء صحى وامن للمواطنين وتنفيذا لتعليمات السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وتقوم المعامل بفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني (اللحوم. الاسماك. الدواجن. الكبدة. الكلاوي. القلوب منتجات الالبان) الواردة عن طريق مينائي الإسكندرية والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المعمل معتمد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 17025/2017 بعدد 80 اختبار معملى فى مجالات :

فحوص الاغذية- المياة- الاعلاف - المسحات- الفحص الكيمائى - فحص بقايا الادوية -الهرمونات - المبيدات -السموم الفطرية -السموم البكتيرية- بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

واضاف شاهين أنه فى اطار البرتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد فى منطومة متكاملة على مدار ٢٤ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الامن الغذائى المصرى.

والجدير بالذكر أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الافريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية