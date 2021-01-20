نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دخول امتحان 3 مرات".. أبرز تصريحات وزير التعليم خلال جلسة النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تصريحات هامة خلال القاء الوزير بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى حول اداء وزارته وتنفيذها لبرنامج الحكومة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم:

اعطاء الطلاب فرصة للمذاكره:

أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة أعطت للطلاب فرصة للمذاكرة، والطالب الذى يسعى للغش فى الامتحانات والأبحاث فهو لا يرغب فى التعلم إنما يسعى للنجاح فى الامتحان فقط، مطالبا أولياء الأمور بضرورة مساعدة أبنائهم فى التعلم والاجتهاد بقوله: "سيب ابنك يتعلم، نغش ليه ونعمل جروبات فى واتس آب ليه".

دخول الامتحان 3 مرات:

كشف وزير التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وتبلغ تكلفة المرة الواحدة مليار و300 مليون، وبالتالي المستويات الثانية والثالثة أى المرات الإضافية التى سيدخل فيها الطالب للامتحانات ستساهم فيها الوزارة بجزء والطالب بجزء والتى سيتم تحديدها فى ضوء قانون يناقش داخل المجلس التشريعى.



توفير منصات للمعرفة:



ولفت وزير التربية والتعليم الي أن كل شىء متاح فى منصة المعرفة وعلى الطلاب الإطلاع عليها، قائلًا: "زمان كان فى كتاب الحكومة أما الآن هناك الكتاب الحكومى والقنوات التعليمية ونوجه الرسائل التربوية عبرها، فضلا عن كتاب للقيم والأخلاق ومنصة ذاكر، ومنصة التعليم المصرى".

وأضاف: "هناك شائعات تردد بأرقام لم تقر، اطبخى يا جارية كلف يا سيدى.. الحقيقة إننا نقوم بمجهود جبار.. لقد وفرنا مجموعات تقوية فى المدارس، وأيضا قنوات تعليمية، ومنصات إلكترونية"، مضيفًا: "بعد كل ذلك، يبقى ليه طالب فى رابعة ابتدائى وخامسة ابتدائى يأخد دروس خاصة".

الاهتمام بالملكية الفكرية:



قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الاهتمام بالملكية الفكرية في المناهج ونظم التعليم التي تضعها الوزارة هو ما سيجعلنا نخرج لبلاد أخرى ونقدم لهم منتجنا.

نقدم 10 ونص مليون امتحان الكترونى:

فيما كشف الوزير أن بنك الأسئلة ثروة وأصبح لدينا بنوك مثل بنوك الخارج، وهذا مصدر لاستثمار قادم نستطيع أن نبيع هذه الاسئلة لدول خارجية.



وتابع:" استطعنا أن نقدم 10 ونص مليون امتحان الكترونى العام الماضى، لأولى وثانية ثانوي وهو أكبر عدد امتحانات تم تنفيذه على مستوى العالم".

مشكلة كثافة الفصول:



وتابع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم " أن متوسط عدد الطلاب في الفصل يتراوح من 42 إلى 45 وده عدد كبير وفي مدارس فيها 70 و80 طالبا في الفصل، الأمر الذى دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية".



وأضاف وزير التربية والتعليم: " نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة في الفصول، وكل عام نأخذ 10 او 12 مليار جنيه وهو عشر الرقم الذى نحتاجه.. يعنى احنا بنحل عشرها ففط، لأننا محتاجين 250 ألف فصل، ونبنى 15 ألف فصل سنويا، ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده، فلدينا 800 الف طفل كل سنة بيدخلوا بياكلوا ده ".



واستكمل: "البناء التقليدي للفصول كان به صعوبة في توفير اراضى مناسبة ، فلجأنا الى الفصول الذكية باعتبارها تكنولوجيا جديدة، وهناك مصانع بتفصل فصول ممكن ابنى مدرسة في شهر بيجى تسليم مفتاح بكل حاجة، وسنقوم ببناء مئات الاف من الفصول كحضانات وفصول للتعليم موازى للبناء التقليدي".

مرض إجتماعي:

وصف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، الدروس الخصوصية بأنها "مرض اجتماعى"، مؤكدأً أن الدروس الخصوصية لن تفيد مع نظام الامتحانات الجديدة.

وأضاف أن هناك كثير من البدائل مثل مجموعات التقوية والقنوات التعليمية والدروس الخصوصية علي النظام التعليمي الجديد وغيرها ولابد من انتهاء الدروس الخصوصية.



وناشد طارق شوقي، الجميع بمقاومة منظومة الدروس الخصوصية، بقوله: بلاش تكلفوا نفسكوا لأنه مش هينفع".

خطة تطوير الدعم الفني:

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الخطة الجديدة للوزارة لتطوير التعليم الفنى، بقوله: القطار الخاص بتطوير التعليم خرج ووراءه قطار التعليم الفنى، وهناك دراسة حاليًا لمسألة التخصصات فى التعليم الفنى وإعادة النظر فيها، هل نترك التخصصات القديمة فى حين أننا حاليا نتحدث عن ذكاء اصطناعى وصناعات أخرى مستحدثة.. كل ذلك خاضع للدراسة".

وأضاف أنه فى ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج، فضلا عن تدريب المعلمين.



وتابع وزير التربية والتعليم: "في ظل أزمة فيروس كورونا، طلاب التعليم الفني جلسوا فقط فى الأيام النظرية أما الأيام المخصصة للعمل فى المصانع، لم يجلسوا في المنزل لاسيما وأنهم كانوا يتلقون مقابل لها"، واستطرد طارق شوقي، قائلا ً: " طلاب التعليم الفني اللى سيتخرجوا يونيو القادم، سيعملون بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا".



ونوه طارق شوقى إلى أن الرؤية الثورية للتعليم الفنى تعمل، وتم استحداث كمية عددية من التخصصات فى 36 برنامج دراسي في سبتمبر 2019، ونستعد لـ45 أخرى.



امتحان ثانوي بشكل إلكتروني:

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 20202021، يعتمد على النظام الإليكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج"

وأضاف شوقى، إن النموذج يًعد فى 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيطه، على حد وصفه، أى أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى آخر رقم 19 وهكذا، وذلك لضمان توازن الأسئلة بين الجميع، قائلا: "الغش والتسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام، لاسيما وأن العدالة فى الثانوية العامة أساسية"

نظام التعليم في المدارس اليابانيه:

شرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أمام مجلس النواب، ما تم في المدارس اليابانية، قائلا، إنه فى عام 2017 كان الرئيس يريد مدارس يتم فيها طريقة بناء الشخصية في اليابان، وكان مشروع كبير بالتعاون مع الوكالة اليابانية.

وأضاف، "بعد 3 سنوات لدينا 41 مدرسة في 21 محافظة وكلهم شغالين وهناك خمسة أخرى فى الطريق، ويتم فيها تدريس الطريقة اليابانية في تربية الطفل وتعليمه كيف يقود الشخص المجموعة والاحترام".



واستكمل: "الطفل في اليابان يتواجد فى المدرسة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويذهبوا للبيت للنوم فقط، والدراسة لديهم11 شهر..واحنا هنا بنشتكى من طول الدراسة، وبيطالبوا باجازة وحذف وإلغاء من المناهج".



وأضاف أن يتم تنظيم سفريات للمعلمين إلى اليابان في مجموعات للتدريب على طريقة التعليم بالمدارس اليابانية.