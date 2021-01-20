نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن تنفيذ لخطة الحملة المكبرة لعملية تطهير وملس موسعة لشبكات الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب شمال محافظة الإسماعيلية، بطول حوالي 4 كيلو متر،والتي شملت شوارع الاستقلال، الجيش، والسويس، والمجاورة السابعة، وعدة مناطق أخري، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي حتي تستوعب الزيارة المتوقعة للتصرفات خلال فصل الشتاء.

وأكد اللواء عصمت، أن شركة مياه القناة بدأت في تنفيذ اكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي، بمختلف المناطق داخل إقليم القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي بدأت من حي ثان الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس مجدى سعيد، وشملت منطقة القنطرة غرب وشرق، وفايد وسيتم تنفيذها على نطاق أوسع خلال الشهر الجاري.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع الغابة بداية من محطة رفع الصرف الصحي شارع العشريني، ومرورًا بشارع هدي شعراوي ومتجه إلي محطة رفع الجاويش، مضيفا أنه تم الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة صرف حي السلام، والتي تعتبر من النقاط الساخنة، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، وأن فرق التطهير تواصل الأعمال حتي المساء وفي سباق مع الزمن حتي يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد أن بداية انطلاق الحملة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.