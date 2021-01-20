نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد العليم: لن نسعى لصدام في البرلمان وملتزم بسياسة الوفد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادته بدعم حزب الوفد له، وفوزه برئاسة الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس النواب، قائلًا: "اليوم نجحت بالوفد وبالوفديين وهذا شرف لي وتاج على رأسي".

ووعد داود الهيئة العليا بأن تكون الهيئة البرلمانية الوفدية يدًا واحدة دون احتكار الكلمات لتقديم صورة جيدة ومحترمة، قائلًا: "لن نسعى لصدام في مجلس النواب ولكن لن نخضع لأحد في مجلس النواب، وأعلن التزامي بما ترسمه الهيئة العليا من خطة تحرك للوفد".

جاء ذلك بعد إعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فوز النائب محمد عبد العليم داود رئيسًا للهيئة لبرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، بالتزكية، بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا بالإجماع.