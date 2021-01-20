برلمانى: قرار أمريكا بوضع حسم بقوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن، بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، مضيفا أن العالم أصبح يدرك حجم خطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام.





ووصف "سوس"، فى بيان له اليوم، القرار الأمريكى بـ "الصفعة القوية" لجماعة الإخوان وجميع الجهات التابعه لها، معتبرا أن القرار بداية لتقييد جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الدولى وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية. وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر حاربت منذ عده سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول خاصة وأن هذه التنظيمات تضرب استقرار وأمن الدول، مشيرا إلى تورط حركة "حسم" فى الكثير من العمليات المسلحة فى الداخل المصرى، وأن هذا القرار سيساند دور الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب. وأبدى القيادى بحزب مستقبل وطن، تعجبه من عدم إدراج الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا: الإدارة الأمريكية اعترفت بِشكل صريح بأن حركة "حسم" حركة إرهابية وهى تابعة للجماعة وليست منشقة عنها".

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