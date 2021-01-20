صور.. سفير الفاتيكان يصل الأقصر للقاء شيخ الأزهر فى زيارة لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - والتقى المطران نيقولاس عقب وصوله، ظهر اليوم، محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم، بمرافقة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر والوفد المرافق، بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الأقصر، وسعدى عبد القادر مدير البرامج الأجنبية بالأقصر.

وعبر سفير الفاتيكان عن إعجابه بمحافظة الأقصر وجوها، مؤكدا على متابعته الدورية لدور الكنيسة الكاثوليكية بمؤسساتها التعليمية والخدمية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى عمق وقدم العلاقات ما بين مصر والفاتيكان على مر التاريخ، متمنيا انتهاء أزمة فيروس كورونا فى القريب العاجل وعودة الحركة السياحية لمصر والأقصر خاصة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، سعادته بلقاء السفير نيقولاوس هنرى، مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات الإنسانية بين بلدان العالم بمختلف الجنسيات والأديان.

كما أشار إلى أهمية هذه الزيارة التى تؤكد على التآخى بين الشعوب، داعياً السفير لتكرارها ونقل الصورة الحضارية للمحافظة.

ومن المقرر أن تستمر زيارة سفير دولة الفاتيكان لثلاثة أيام بمحافظة الأقصر، سيلتقى خلالها بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وستتضمن جولته زيارة لمحافظات أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط.