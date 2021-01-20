القوات المسلحة تواصل بث فيديوهات توعية عن الموجة الثانية لكورونا

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو توعوى جديد بعنوان "حياتك أمانة"، وذلك للتوعية من مخاطر فيروس كورونا، وحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة.

وحسب الفيديو المنشور على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، يجب الانتباه والحرص على كافة الإجراءات خاصة فى ظل المجهود الذى تقوم به الدولة للوقاية من فيروس كورونا.