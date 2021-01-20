برلماني: قرار أمريكا بوضع "حسم" بقوائم الإرهاب "صفعة قوية" للإخوان

ووصف سوس، في بيان له اليوم، القرار الأمريكي بـ "الصفعة القوية" لجماعة الإخوان وجميع الجهات التابعه لها، معتبرا أن القرار هو بداية لتقييد جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر حاربت منذ عده سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول خاصة وأن هذه التنظيمات تضرب استقرار وأمن الدول، مشيرا إلى تورط حركة "حسم" في الكثير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن هذا القرار سيساند دور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وأبدى القيادي بحزب مستقبل وطن، عن تعجبه من عدم إدراج الإدارة الامريكية جماعة الاخوان في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا" الإدارة الأميركية اعترفت بِشكل صريح بأن حركة "حسم" حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها".