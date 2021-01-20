نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب كرة يد ألمانيا يزور منطقة أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم أعضاء المنتخب الألماني لكرة اليد المشارك في النسخة ال 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

وخلال الزيارة شاهد أعضاء المنتخب الألماني الهرم الأكبر وأبدوا أعجابهم بطريقة بنائه حيث أنه يعتبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة. كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وفي سياق متصل، زار أيضا اليوم أعضاء المنتخب الكونغولي لكرة اليد منطقة الأهرامات.

تجدر الاشارة الي أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للسياحة المصرية، حيث تنظم العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية. فقد زار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان لكرة اليد منطقة الأهرامات وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر وتزيد من ثقة السياح الوافدين لها.