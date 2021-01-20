وزيرة البيئة: عوائد اقتصادية مرتقبة للقطاع الخاص بالاستثمار في المحميات

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه يوجد استثمار وأنشطة بيئية متكاملة داخل المحميات الطبيعية طبقا لمادة" حق ممارسة النشاط" المتواجدة بقانون المحميات.

وشددت فؤاد في تصريحات لها اليوم على ان هناك دول حققت اقتصاد كبير من السياحة البيئية، مثل دولة جنوب أفريقيا، واستطاعت بان تقنع القطاع الخاص بان يستثمر في المحميات بما يتناسب طبيعتها البيولوجية؛ قائلة:" اننا نستطيع تحقيق عائد اقتصادى كبير وراء استثمار القطاع الخاص بالمحميات".

وأوضحت انه من اجل إعلان وزارة البيئة عن اتاحة محميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة إلى الاستثمار من جانب القطاع الخاص بما يتوافق ويتناسب مع طييعتهم البيولوجيه، كان لا بد من قيام الوزارة بعمل عدة إجراءات وخطوات من ضمنها إنشاء تشريعات لدمج المجتمعى المحلي للمحميات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية

ونوهت بان الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية بصدد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة إيكو إيجيبت بالإضافة إلى إجراء تقييم بيئى إستراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر مع العمل على تحديث نموذج تطوير شامل لمعايير الإستدامة في قطاع الفنادق السياحية ضمن الدراسة الفنية المتخصصة لقطاع الفنادق في مصر وذلك في إطار جهود الوزارة للترويج للسياحة البيئية ودمج معايير السياحة المستدامة بها في مصر محليا وعالميا.

وأضافت ياسمين فؤاد أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية قام خلال عام 2020 بإلاعداد للحملة الوطنية "إيكو إيجيبت" تهدف إلى الترويج إلى السياحة البيئية والمحميات الطبيعية مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر لدعم السياحة المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة أن العمل على دعم السياحة البيئية يتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، موضحة ان المشروع قام من خلال حملة "ايكو ايجيبت" 2020 بتنظيم العديد من المحاضرات بمختلف الجامعات المصرية للعمل على رفع الوعي البيئي بالمحميات الطبيعية لدى شباب الجامعات.