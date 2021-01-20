وائل الإبراشي لـ"صوت الأمة": أنا بخير ودخلت مرحلة التعافي

أكد الإعلامى وائل الإبراشى، أنه بخير وحالته أصبحت أفضل كثيرا.

وقال في اتصال هاتفي مع «صوت الأمة»: "دخلت مرحلة التعافى، وسأخرج من المستشفى خلال أيام بعد أن تم استعادة التنفس بالرئتين بشكل طبيعى ولم يعد متبقيا إلا بعض الالتهابات البسيطة".

وأضاف "الإبراشى" أنه يخضع لعلاج تدريجى، وقال إن 90 % من الرئتين استعادة العمل بكفاءة.

وتابع "الإبراشى" أنه يستعد للخروج نهائيا من المستشفى.

ويعد الإعلامى وائل الإبراشى، أحد ألمع وأبرز الإعلاميين ومقدمى البرامج التليفزيونية، حيث قدم العديد من البرامج الناجحة والشهيرة على العديد من المحطات والقنوات الفضائية، ويقدم حاليا برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري.