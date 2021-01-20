أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري، والتى شهدت عودة مروان محسن مهاجم الفريق بعد غياب طويل.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا. ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعد تعادله الأخير أمام البنك الأهلى بنتيجة 0/0 فى اللقاء الذى شهد جدلا تحكيميا نتيجة لإلغاء حكم المباراة هدفا لصالح النادى الاحمر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة مروان وصلاح لقائمة الأهلي ضد المقاولون.. واستبعاد أكرم والشناوي والحاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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