لأول مرة.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط في دمياط

أعلن المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمحافظة، بنظام الري بالتنقيط.

وقال عبدالسميع إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل منظومة تحديث الري، وخطة الوزارة في هذا المجال، لترشيد استخدامات المياه، وتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح أنه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة رى بالتنقيط بناحية العوامر مركز كفر البطيخ، وكانت بحالة جيدة.

وفي سياق متصل كشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، ان اجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها، بلغت حوالي ٥٩٦٧ فدان بعدد ٣٥٤٤حائز ، لافتا الى ان هناك أيضا عدد من الطلبات مقدم من مزارعي المحافظة، للتحول الى الري الحديث بعدد حوالي ١٣٤طلب بمساحة ٧٢٣فدان.