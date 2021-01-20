سكرتير عام 'الصحفيين': لم نستفتِ مجلس الدولة في تأجيل الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة طلب من مجلس الدولة فتوى في وضع انتخابات التجديد النصفي للنقابة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، ولم يستفتِ مجلس الدولة في تأجيلها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء يحمي الجمعية العمومية والانتخابات من الطعن، مؤكدًا أنه في حال التأجيل ستُعقد الانتخابات في شهر مارس العام المقبل، وذلك تطبيقًا لمواد قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وتابع: "مجلس النقابة في اجتماعه المقبل، الذي دعا له النقيب ضياء رشوان، سيناقش سيناريوهات الوضع، خاصة بعد رد مجلس الدولة أمس، بأنه ليس جهة اختصاص بتقييم الوضع فنيًا، فيما يخص المكان والإجراءات الاحترازية وغير ذلك".

وأكد "شبانة" أن الانتخابات في هذه الظروف ستكون في غاية الصعوبة، خاصة وأن الانتخابات تلتزم وجود تجمعات، فيما يخص الدعايا والاجتماعات والجولات داخل المؤسسات وغير ذلك.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن في حال تأجيل الانتخابات لن يصبح المجلس تسييرًا للأعمال، ولكن مجلس النقابة سيد صلاحياته حتى آخر يوم، مؤكدًا أن انتخابات النقابة ستتعرض للطعن في حالتي تأجيل الانتخابات أو انعقادها.