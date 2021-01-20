النشرة المرورية: كثافات أعلى دائرى البساتين والوراق وشارع مراد

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرور بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات تتجاوز بين 65 إلى 70%، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامية إيمان مختار: بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاع الأحجام المرورية بمحور أبو قير، عند منطقة جناكليس عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، وأيضا بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، وفى محافظة الإسماعيلية تنحصر بمنطقة الثلاثينى، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأكد أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق البساتين ودار السلام والمرج والوراق.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "بالنسبة لمحور 26 يوليو تقابلنا بعض الأحجام أعلى نفق فودافون، وأعلى منطقة المنصورية، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج".

وتابع أن محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، عدا شارع مراد القادم من مناطق الدقى، فيفضل سلوك شارع السودان أو شارع الجامعة، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية.

وأشار صابر إلى أن القادم من مجرى العيون ومتجه لمطلع كوبرى السيدة عائشة، يفضل سلوك طريق كورنيش النيل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، كما أنها نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.