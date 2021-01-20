البرلمان يرفع جلسته للغد للاستماع لوزيرى قطاع الأعمال والرياضة

جدة - نرمين السيد - وشهد المجلس اليوم، إلقاء بيان وزير التربية والتعليم، ووزيرة التعاون الدولى، حيث تم إحالة البيانين للجان المختصة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى البيان الذى ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولى فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" 18/2019 – 21/2022، والجهود التى قامت بها الوزارة خلال العام الماضى، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.