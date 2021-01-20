عاجل.. مصر ترحب باتفاق الأطراف الليبية فى مدينة الغردقة

جدة - نرمين السيد - رحبت مصر، اليوم الأربعاء، فى بيان رسمى للخارجية، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية فى مدينة الغردقة فى إطار المسار الدستورى تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وتُثمن الجهود التى قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.





وأكد البيان تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستورى فى فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

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