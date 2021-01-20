رئيس مياه الشرب بالإسكندرية : توصيل المياه لـ 156 أسرة بقرية باب الأحرار

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وأكد جابر أنه تم تسديد تكلفة الوصلات المنزلية وتركيب العدادات لعدد 156 أسرة بالقرية بتكلفة 500 ألف جنيه، وقيام الشركة بتنفيذ خطة إحلال وتجديد لشبكات المياه لحوالى 50 كيلو متر، لجميع الأقطار بداية من 4 بوصة حتى قطر 12 بوصة بالقرية والقرى المجاورة.
وأوضح أنه تم توصيل المياه لأكثر من 650 أسرة بالقرية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالإسكندرية.
وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يمثلها شركة مياه الشرب بالإسكندرية وأندية الروتارى مصر بتبنى فكرة تطوير قرية باب الأحرار، وتوصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، وحضر توقيع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذة علا النورى رئيس لجنة المجتمع المدنى للروتارى عن عام 2020/2021.
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