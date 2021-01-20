الفتوى والتشريع: موقف السيارات لا يُعفى من الإيجار عن فترة حظر كورونا

كما انتهت الفتوى إلى عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية.
وثبت للفتوى إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ، على إحدى شركات السياحة بقيمة إيجارية شهرية 25 ألف جنيه، ويبدأ العقد عام 2017 تنتهى عان 2022.
وتم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والشركة، ونتيجة للظروف التى فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، صدرت قرارات رئيس مجلس، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية، حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين.
ولما كانت ساحة انتظار السيارات - محل العقد الماثل - لا تعد من بين النشاطات التى تم إغلاقها بموجب قرارت رئيس مجلس الوزراء، بما يعنى استمرار النشاط دون توقف خلال فترة الحظر فى كورونا، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء الشركة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وكذلك لا يجوز تبعًا لذلك منحها فترة إضافية مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية.
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