الفتوى والتشريع: موقف السيارات لا يُعفى من الإيجار عن فترة حظر كورونا

جدة - نرمين السيد - انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ، والمؤجرة لإحدى شركات السياحة، عن فترة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما انتهت الفتوى إلى عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية.

وثبت للفتوى إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ، على إحدى شركات السياحة بقيمة إيجارية شهرية 25 ألف جنيه، ويبدأ العقد عام 2017 تنتهى عان 2022.

وتم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والشركة، ونتيجة للظروف التى فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، صدرت قرارات رئيس مجلس، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية، حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين.

ولما كانت ساحة انتظار السيارات - محل العقد الماثل - لا تعد من بين النشاطات التى تم إغلاقها بموجب قرارت رئيس مجلس الوزراء، بما يعنى استمرار النشاط دون توقف خلال فترة الحظر فى كورونا، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء الشركة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وكذلك لا يجوز تبعًا لذلك منحها فترة إضافية مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية.