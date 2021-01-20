جدة - نرمين السيد - أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إلى اللجان المختصة كل فى مجاله لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.





جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة أمام الجلسة العامة برنامج عمل وزارة التعاون الدولى، واستمعت كذلك إلى تعقيب من أعضاء المجلس بعد إبداء بعض الملاحظات. عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى البيان الذى ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولى فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التى قامت بها الوزارة خلال العام الماضى، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب يحيل برنامج التعاون الدولى للجان المختصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.