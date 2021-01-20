جدة - نرمين السيد - عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال بيانها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمى، والذى يعرض المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية .





وكانت وزارة التعاون الدولى، قد أطلقت الفيلم القصير خلال العام الماضى، فى إطار احتفال وزارة التعاون الدولى بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، فى إطار المبدأ الثالث من مباىٔ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، والذى تستهدف الوزارة من خلاله تعظيم قصة مصر التنموية فى المحافل الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الدولى تعرض فيلما عن شراكات تنمية برنامج الأغذية العالمى بالبرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.