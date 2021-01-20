رئيس لجنة الخطة والموازنة يشيد ببيان وزيرة التعاون الدولى تحت قبة البرلمان 

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أنها واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية.





وقال الفقى، إن الاقتصاد المصرى يحاول أن يواكب التطورات العالمية فيما بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعرب عن أمله أن يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنمية مستدامة وأكثر عدالة ومساواة بين فئات الشعب المصرى، وأكثر ذكاء، وأن يكون اقتصاد رقمى، واقتصاد أكثر اخضرار وصديقًا للبيئة، وأكثر ديناميكية كى يلعب القطاع الخاص دور أكبر.

وأشار إلى أن المشاط طمأنت النواب حول التدفقات التى تأتى إلى مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى نحو بلغ 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله زيادته فى القريب العاجل.

وقال إن الاستثمار الأجنبى بلغ 3% من الناتج المحلى لمصر فى 2020، مقارنة بهونج كونج الذى يبلغ 14.% من الناتج القومى، وسنغافورة 28% من الناتج القومى، معربا عن تقديره للجهد المبذول من وزارة التعاون والدكتورة رانيا المشاط فى ظل جائحة كورونا، متطلعًا لزيادة هذه النسبة، متسائًلًا عن المستهدف لوزارة التعاون الدولى فى 2021 وتوقعاتها الشخصية حول تحقيق المستهدف.

كما تساءل عن إمكانية عودة وزارة الاستثمار، فى تحفيز الاستثمار الأجنبى وخصوصًا تحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الإدارى ومعالجة البيروقراطية والإصلاحات الهيكيلية التى تمت، موضحًا أن ملف الاستثمار مع الدكتور مصطفى مدبولى هو عاتقه الكثير من المهام والأعباء.