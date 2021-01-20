افتتاح قسم جديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الإسكندرية ..صور

افتتح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،‬ والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة اليوم، الأربعاء، قسما جديدا بفرع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية، يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

يتضمن القسم الجديد، 50 سريرًا ليصبح إجمالى عدد الأسرّة فى مستشفى المعمورة 133 سريرا لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان "ذكورا وإناثا".

وحضر الافتتاح كل من جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

‫واستعرض عمرو‬‪عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ‬‫، دور الخط الساخن "16023"، فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وحرص الصندوق على التوسع في إنشاء المراكز العلاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة لاستيعاب الكم الكبير من طلبات العلاج.

ولفت إلى أن الخط الساخن قدم خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسى في مستشفى المعمورة لنحو 21 ألف مريض إدمان خلال عام 2020 بجانب وجود 621 حالة ضمن قائمة الانتظار، ومن المستهدف بعد التوسعات الجديدة زيادة عدد الأسرّة لتقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 30 ألف مريض سنويا من أبناء محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة‬، وذلك علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي‫.

وأكد أن هذه الخدمات مجانية وتتميز بالخصوصية الكاملة والسرية التامة للمرضى مع الدعم النفسي لهم ولأسرهم، كما انه المستهدف أيضا خلال الفتره المقبلة افتتاح قسم جديد بالمستشفى لعلاج المراهقين‬.

وأشار عمرو عثمان، إلى زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن إلى 26 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 مركزا عام 2014 فى 7 محافظات، كما أن الصندوق لديه خطة طموحة بتعميم الخدمات العلاجية فى جميع المحافظات.

وتفقد عمرو عثمان، والدكتورة منن عبد المقصود، قسم علاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة بعد التوسعات الجديدة، حيث يتضمن صالة طعام و2 صالة مشاهدة تليفزيون وغرفة علاج جماعى وغرفة للأطباء "جلسات فردية" وعدد 2 غرفة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين و2 غرفة للتمريض.

كما شهدا مبادرة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان فى إطار دعمهم تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" فيما حرص المتعافين على التقاط الصور التذكارية معهم.

وأهدى الدكتور محمد زهدي مدير مستشفى المعمورة للصحة النفسية ،عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقديرًا له فى دعم الصندوق قسم علاج الإدمان وتوفير أوجه الرعاية للمرضى.