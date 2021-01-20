الصحة تعلن تفاصيل انطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا

أكد المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن انطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات الحصول على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، سيكون آخر يناير الجاري.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن المواطنين الذين نجحوا في التسجيل على الموقع خلال فترة التشغيل التجريبي له؛ لن يقوموا بالتسجيل مرة أخرى.

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، إن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.

وأكد "صلاح"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:

1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة.

2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.

3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.

وأفاد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، بأنه بعد التسجيل، سيؤكد السيستم مراجعة البيانات بنجاح، وحين الموافقة على الطلب؛ سيتم إرسال رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح.

وأضاف "صلاح"، أنه بعد الذهاب للمكان المتفق عليه، يقابل مدخل بيانات للتأكد منها، ويراجع الأوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الأولي.

وأشار إلى أنه يتم رفع الوثائق على السيستم، ثم يتم إعطاؤه الموافقة المستنيرة، ويتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويقوم بامضاء إقرار بأخذ لقاح كورونا، ويتم رفعه على السيسيم، وتتم الإشارة إلى أن المصاب اخذ اول جرعة، ويتم إعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والموعد والمكان المخصص لها.

وأوضح صلاح، أن الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والأماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.

ونوه بأنه يتم تسجيل كل اللقاحات بأعدادها التي استلمناها، ومن خلالها يتم معرفة موقف اللقاحات من شاشات مرتبطة بالسيستم، ويتم توزيعها علي مراكز توزيع اللقاحات.

وأكد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، انه مع كل صرفية لمصاب يطعم، ينقص الرصيد، ويوجد بالديوان العام لوزارة الصحة شاشة بيانات توضح كل الاماكن و ارصدة الجرعات بكل مكان يوفر اللقاح، وذلك لاغراض الحوكمة والادارة الرشيدة للموقف منعا لإهدار أو إساءة استخدام اللقاحات، وبذلك تكون منظومة كاملة لإدارة اللقاح بشكل كامل، وذلك بالإضافة الي تسجيل بيانات الملف الطبي الى المريض في عيادات متابعة الحالات، لو ظهر اي اعراض او ما شابه، لتكون صورة كاملة وبيانات حقيقية نستطيع من خلالها عمل ابحاث اكثر على اللقاح.

وأفاد بأنه يتم توزيع اللقاح طبقا لأولوية الحالة داخل الفئات الاولي، وتتغير على حسب العوامل المتاحة التي تتحكم بالموافقة، وبناء عليها يتم تحديد توقيت صرف اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 34 مركز طبيا بجميع محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، ان المراكز تضم أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة، توقيعه على إقرار بالحقن لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا، موضحة أن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

وجاءت اسماء ال 34 مركز لتلقي اللقاح كالتالي:

القاهره:

مركز طب النزهة

مركز طب القطامية

مركز الزهور بالأسمرات

الجيزة:

فاكسيرا

مركز صحة ميت عقبه

المركز المتميز بالاخصاص

القليوبية:

مستشفى معهد ناصر

مستشفى كفر شكر

الإسكندرية:

مركز الافريقي لصحة المرأة

مركز سموحة لصحة الأسره

الاسماعيليه:

مجمع الإسماعيلية

بورسعيد:

مستشفى النصر

جنوب سيناء:

مستشفى شرم الشيخ الدولى

شمال سيناء:

مستشفى العريش العام

المنوفيه:

مستشفى منوف العام

الغربية:

معهد كبد المحله

كفر الشيخ:

مستشفى قلين الجديدة

مرسي مطروح:

مستشفى القلب بمجمع المستشفيات

البحيرة:

معهد الطب القومی بدمنهور

مستشفى دنشال التعليمي

دمياط:

مركز القلب والجهاز الهضمى

الدقهليه:

مستشفى منصورة الدولي

الفيوم:

المركز الطبي بيكمان فارس

بني سويف:

مستشفي بني سويف التخصصی

السويس:

وحدة طب أسرة مبارك

المنيا:

مستشفى سمالوط النموذجي

اسيوط:

مستشفى الايمان العام

سوهاج:

مركز القلب والجهاز الهضمي

الشرقيه:

مستشفى الأحرار بالزقازيق

قنا:

مستشفى قفط التعليمي

الأقصر:

مستشفى حميات الأقصر

اسوان:

مستشفى حميات أسوان

البحر الاحمر:

وحدة صحة الأسرة بالأحياء

الوادي الجديد:

مستشفى الخارجة العام